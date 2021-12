Kimmich cambia idea e si vaccinerà: "Avevo paura ed ero preoccupato"

12-12-2021 14:20

Si è concluso in anticipo il 2021 di Joshua Kimmich, reduce da un mese di isolamento per aver avuto dei contatti con persone positive al Covid-19 e per aver contratto lui stesso la malattia: il rientro in campo è previsto soltanto nel nuovo anno.

Il centrocampista del Bayern Monaco è alle prese con i postumi del virus, ossia un’infezione polmonare che richiede del riposo prima di poter tornare regolarmente a svolgere l’attività agonistica.

Un evento che pare averlo segnato, inducendolo a cambiare idea sul vaccino: ai microfoni di ‘ZDF’ ha rivelato di volersi sottoporre alla somministrazione della prima dose, spiegando come la sua precedente posizione a riguardo fosse motivata da dubbi e paure.

Questo è uno stralcio dell’intervista che uscirà in versione integrale nel pomeriggio di oggi.

“In generale, è stato difficile per me affrontare le mie paure e preoccupazioni, ecco perché sono stato indeciso per così tanto tempo”.

