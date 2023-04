Kimmich: “Non credo servisse un miracolo”

Il centrocampista tedesco al termine della gara contro il Manchester City: ”È davvero fastidioso non essere passati in vantaggio, avremmo potuto segnare tre gol o di più”

20-04-2023 09:24

Al termine della gara di ritorno contro il Manchester City, Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern Monaco ha detto la sua riguardo la gara.

Le dichiarazioni del tedesco: ”È davvero fastidioso non essere passati in vantaggio, con tutte le occasioni che abbiamo avuto. Mi sarebbe piaciuto vedere come sarebbe andata questa partita se avessimo segnato l’1-0 nel primo tempo”.

Conclude poi Joshua Kimmich: “Se guardi tutti i 180 minuti di questa sfida, ci sono stati solo 20 o 30 minuti in cui non abbiamo giocato bene. Non credo che oggi servisse un miracolo. Avremmo potuto segnare tre gol o di più oggi”.