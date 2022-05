Kjaer torna in gruppo e mantiene la promessa

31-05-2022 10:48

L’infortunio rimediato lo scorso dicembre a Marassi, nella trasferta dei rossoneri contro il Genoa, è ormai alle spalle per Simon Kjaer.

Pur non essendo stato convocato, il difensore danese si sta allenando in gruppo con la sua nazionale, per farsi trovare pronto e più in forma, al raduno dei suoi compagni di squadra a Milanello. E come aveva promesso, è sceso in campo con la barba tagliata: Kjaer, nel periodo di stop, aveva detto che non si sarebbe tagliato la barba ‘da vichingo’ fin quando non sarebbe tornato in campo.

Pioli può sorridere: per la prossima stagione può contare anche su di lui che fino al momento del ko è stato il leader indiscusso della retroguardia rossonera e non ultimo, uomo spogliatoio importante, al pari di Ibra.