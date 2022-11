Klopp: “Contento della reazione, ma il Napoli ha meritato il 1° posto”

02-11-2022 08:30

È finita 2-0 per il Liverpool la sfida conclusiva del girone A, quello in cui il Napoli ha fatto la voce grossa. Ai reds il successo non è bastato, i gol sarebbero dovuti essere quattro per vederli scavalcare proprio i ragazzi di Luciano Spalletti.

“Sono contento della gara di stasera – ha dichiarato Klopp al termine dei novanta minuti – contento della reazione che abbiamo avuto, siamo andati un po’ in confusione dopo il gol annullato e volevamo affrettare i tempi, ma questo ci portava a perdere palla e favorire il loro contropiede, quando ci siamo calmati abbiamo fatto due gol”.

“Non ho nessun rammarico – conclude il tecnico – è un periodo in cui non riusciamo ad essere continui e all’andata con il Napoli abbiamo giocato male, loro sono un’ottima squadra con qualità anche nei singoli e hanno meritato di chiudere davanti a tutti il girone”.