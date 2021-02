Morte Kobe Bryant: svelate le dinamiche dell'incidente

Il 26 gennaio del 2020 il mondo dello sport veniva scosso dalla notizia della morte di Kobe Bryant, stella NBA, ex dei Los Angeles Lakers, venuto a mancare a seguito di un tragico incidente: l’elicottero su cui era a bordo si schiantò.

Insieme a lui persero la vita la figlia Gianna e altre sette persone. A distanza di più di un anno si fa finalmente luce sulla dinamica dell’incidente e su cosa successe quel giorno.

È stata resa nota oggi, 9 febbraio 2021, la perizia della National Transportation Safety Board che conferma le indiscrezioni e le notizie di questi mesi.

L’incidente poteva essere evitato: quella mattina il pilota Ara Zobayan perse l’orientamento a causa delle difficili condizioni climatiche, della fitta nebbia e delle nuvole basse. Le norme federali standard, infatti, vietano di volare in condizioni del genere eppure quel tragico giorno si decise comunque di partire.

Il volo doveva percorrere un percorso relativamente breve da Orange County alla Mamba Sports Arena in Ventura County, centro di allenamento della squadra della figlia di Kobe, quel giorno impegnata in un torneo.

La perizia ha così definitivamente escluso un guasto al motore o un cattivo funzionamento della strumentazione a bordo: è stata solo “colpa” della scarsa visibilità.

Dopo questo episodio si sta discutendo se rendere obbligatorio per legge un meccanismo chiamato “Terrain Awarness and Warning Systems”, in grado di avvisare il pilota in prossimità di un ostacolo: per molti se l’elicottero avesse avuto a disposizione questo sistema si sarebbe potuto evitare lo schianto.

A bordo insieme a Kobe e alla figlia, anche l’allenatore di baseball dell’Orange Coast College, John Altobelli, la moglie Keri e la figlia Alyssa e ancora Christina Mauser, Sarah Chester e la figlia Payton, e il pilota. Alyssa e Payton erano compagne di squadra di Gianna Maria.

OMNISPORT | 09-02-2021 19:25