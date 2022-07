Koulibaly al Chelsea, il messaggio del Napoli

16-07-2022 08:57

Kalidou Koulibaly è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea dopo otto anni di Napoli. Il senegalese passa alla squadra di Stamford Bridge con un anno di anticipo sulla scadenza naturale del proprio contratto, e ha firmato un contratto di cinque anni.

Queste le prime parole del difensore da nuovo giocatore del Chelsea:

“Sono davvero contento di essere qui con questa formazione, al Chelsea. È una super squadra e la mia ambizione è sempre stata quella di affrontare la Premier League. Il Chelsea è arrivato per primo a prendermi nel 2016 ma non ci siamo riusciti. Adesso, quando sono venuti da me, l’ho accettato dato che volevano veramente che andassi in Premier League a giocare per loro. Quando ho parlato con i miei buoni amici Edou e Jorginho, hanno reso la mia decisione più semplice, dunque sono davvero felice di essere qui oggi”.

Questo invece il messaggio del Napoli di ringraziamento per il giocatore:

“Ciao Kalidou,

abbiamo trascorso insieme 8 stagioni ricche di emozioni vivendo momenti che rimarranno impressi per sempre nella nostra memoria.

Sei arrivato a Napoli poco più che un ragazzo, vai via che sei un uomo, con la consapevolezza che tutto ciò che hai fatto con la maglia azzurra… E’ STORIA.

Il tuo valore lo hai mostrato non solo in campo, ma anche nelle battaglie sociali, per le quali ci siamo impegnati insieme. In particolare contro la piaga del razzismo, per una società più giusta e solidale.

Per la società, i tifosi e la città sei e sarai sempre un esempio da seguire perchè Kalidou Koulibaly resterà uno di noi. Un uomo che vive la propria vita con impegno e serietà professionale.

Le nostre strade si dividono. Rispettiamo la tua decisione di vivere altre esperienze. Ti vorremo sempre bene e ovunque andrai ricordati che Napoli sarà sempre casa tua.

Il Napoli”.

