Koulibaly: "Il Napoli lotterà per lo scudetto"

22-06-2022 23:33

Accostato alla Juventus, prima Koulibaly ha promesso che non giocherà mai con i bianconeri e successivamente ha speso parole rassicuranti per i tifosi del Napoli a BBC Africa: “Perderemo qualche giocatore, alcuni se ne andranno e ad altri scadrà il contratto, ma sono certo che il Napoli farà di tutto per lottare per lo scudetto“.

Sull’ultimo anno, Koulibaly ha ammesso: “Non posso dire di essere totalmente felice, perché la corsa allo scudetto è stata importante, ma non siamo riusciti a ottenere i punti che ci servivano per vincerlo. I tifosi erano un po’ dispiaciuti, avremmo voluto regalarglielo. Potevamo fare meglio ma siamo contenti per il ritorno in Champions”.