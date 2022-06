Napoli, Koulibaly chiarisce il suo futuro e scatena il web partenopeo

22-06-2022 18:40

“A Napoli c’è molto amore, i tifosi mi apprezzano, è fantastico quando urlano il mio nome. Negli anni sono cresciuto in questa città, i miei figli sono nati a Napoli, ho un legame speciale coi napoletani, che sono anche i primi tifosi del Senegal. Ho ricevuto tanti messaggi anche quando abbiamo vinto la Coppa d’Africa. I miei amici e fratelli vengono accolti bene in città”. Sono le parole di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ai microfoni di BBC Sport Africa.

Koulibaly, le dolci parole per Napoli

Una dichiarazione d’amore per i colori azzurri, per la città, che però non fa luce sul suo futuro, nonostante tutto. “Napoli è come un piccolo paese, i tifosi amano il loro club e i loro colori. Potevamo fare meglio ma siamo contenti per il ritorno in Champions. Perderemo alcuni giocatori, altri se ne andranno, perché hanno il contratto in scadenza. Ci saranno alcuni cambiamenti. Ma so che il Napoli farà di tutto per lottare per lo scudetto”.

Koulibaly, i tifosi del Napoli applaudono

Bellissime parole, che però non scaldano il cuore dei tifosi azzurri: perché, a fronte delle voci di calciomercato che gravitano sul difensore senegalese, la frase “io resterò a Napoli” non è stata mai pronunciata. Dunque, la porta sul futuro resta più aperta che mai. Ma, almeno per ora, ad alcuni tifosi bastano queste parole. Come nel caso di Fanta Fanta: “Tutte ste dichiarazioni “lontane”, di qualunque tenore siano, io le prendo sempre con le pinze però a un mese esatto da La Spezia, dopo tante voci interviste fatti o presunti tali che inducevano solo a pensare alla prima di campionato e dove andare a vedere la partita, finalmente un accenno di carezza al nostro cuore. Ce n’era bisogno”.

Napoli, i tifosi si rassegnano: un dolce addio

Alessandro infatti coglie il punto: “Parole che sanno di un dolce addio”. E Raffaele aggiunge: “Se non va alla juve, fa bende ad andarsene. Merita di vincere. Tra l’altro ho tanti amici senegalesi che amano Napoli appunto per Koulibaly”. Anche Jack crede nell’addio: “Ha parlato come un giocatore sul piede di partenza invece del noi ha usato il termine “il Napoli” non noi quindi vuol dire che se ne va”. Mentre Marcello esprime un pensiero condiviso da molti: “Kk ormai è chiaro che te ne andrai da Napoli… ma l’importante che non vada dai piemontesi!!! Meriti di meglio …. Barca , Real , City etc etc”.

Napoli, i tifosi accusano: fenomeno solo sui social

Ma c’è anche chi non si perde in chiacchiere o saluti nostalgici, come Antonio: “Ti stimo sei in top player a mio parere,ma adesso è l’ora di smetterla .Ogni anno sempre la stessa cosa ,faremo diremo e poi a finale ci deludete sempre.Vedi Napoli -Verona,vedi questo campionato,dove nei momenti clou’siete venuti meno”. Mentre Gennaro è più generalista: “Se devono rimanere a Napoli sotto stomaco è meglio che vanno via sono solo mercenari”. E Nicola passa alle accuse vere e proprie: “Perdente…negli ultimi tempi hai inziato a fare gli stessi proclami di Insigne. Essere vincenti significa dimostrarlo sul campo non sui social”.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE