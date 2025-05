Palermo, è un incubo: il fallimento scatena i tifosi, trovati i colpevoli

I rosanero dicono addio alle speranze di promozione e per il quarto anno di fila resteranno ancora in B: la colpa, secondo i tifosi, è del City Group

Sono le 21.30 del 17 maggio 2025 quando il sogno promozione in Serie A svanisce del tutto per il Palermo. Dopo tre stagioni consecutive in Serie B, e dopo che nella scorsa annata i rosanero avevano sfiorato la risalita nella massima serie perdendo in semifinale dei playoff, la squadra di proprietà del City Group si arrende alle Vespe e si fa battere per 1-0 in trasferta dalla Juve Stabia. Si chiude nel peggiore dei modi la stagione del Palermo che fallisce il terzo tentativo consecutivo per raggiungere la Serie A. Una prestazione incolore, povera di idee e mordente, che ha confermato le difficoltà di una squadra mai davvero decollata nel corso dell’anno. I tifosi, intanto, scatenano una bufera sul web anche contro il tecnico Dionisi.

Dionisi ammette frustrazione

A caldo, il tecnico Alessio Dionisi non nasconde la delusione per l’uscita prematura e la permanenza in Serie B. La sua analisi parte da aspettative disattese e una stagione ben lontana da quanto sperato: “Non sono e non siamo soddisfatti: non sono venuto a Palermo per giocare questo campionato, le aspettative erano più alte. Abbiamo, comunque, una squadra di gran valore”.

Il tecnico toscano si è poi assunto la responsabilità del fallimento, ammettendo i limiti della sua squadra e la difficoltà nell’imporre il proprio gioco in una sfida spezzettata e poco fluida: “Il viaggio era iniziato oggi ed è già finito. Non siamo mai stati protagonisti come avremmo voluto, va detto. Ci sono stati errori da parte di tutti ma dobbiamo accettare il verdetto del campo. Non meritavamo di perdere secondo me, abbiamo concesso un gol evitabile. Una partita fisica e intensa, poi le squadre si sono allungate e il match è stato troppo spezzettato. Non era facile trovare le trame di gioco, non avremmo voluto questo risultato.”

Anche il capitano Brunori resta deluso

Anche il capitano Matteo Brunori si è presentato ai microfoni visibilmente scosso dopo l’uscita dai playoff di Serie B. Il suo intervento è stato carico di rammarico e autocritica per una stagione al di sotto delle aspettative della piazza: “Dispiace tantissimo per come è andata. Ci sono stati troppi alti e bassi, tutti abbiamo delle responsabilità. Palermo merita ben altro, è difficile trovare le parole in questi momenti: forse è meglio rimanere in silenzio e fare tutti un esame di coscienza.”

Aggiunge poi Brunori: “Dobbiamo ripartire tutti insieme, Palermo ha la forza di ripartire: lo abbiamo già dimostrato nei momenti difficili. Insieme alla nostra gente ci sarà un futuro migliore.”

Tifosi del Palermo infuriati, invocano esonero di Dionisi

I tifosi del Palermo non fanno sconti sui social: “Dopo questa eliminazione, il Palermo dovrà ora affrontare un periodo di riflessione profonda. La società sarà chiamata a decidere se proseguire con Dionisi o cambiare guida tecnica. In ogni caso, servirà una rifondazione non solo tecnica ma anche mentale. Perché il pubblico rosanero, come sottolineato anche da Brunori, merita ben altro altro che Serie B”.

E ancora: “La gara contro la Juve Stabia è stata lo specchio dei limiti mostrati durante tutta l’annata: assenza di gioco sugli esterni, attacco isolato, difesa fragile. La rete subita a metà secondo tempo ha chiuso il sipario su una partita che i rosanero non hanno mai dato l’impressione di poter controllare”.

Non si placano le polemiche: “E la cosa più triste è che il contratto di Dionisi verrà rinnovato…” C’è poi chi invece spera il contrario: “Game over, Dionisi morto si spera già entro stanotte e City Group fuori dai co….ni.”

C’è poi chi scrive: “Va bene, finiamola qua, stagione disastrosa ma l’esonero deve avvenire stasera, per favore, non scherziamo.” E ancora: “Se un dirigente che rappresenta la proprietà di un club che inizia la stagione con l’obiettivo di lottare per la promozione in Serie A, proprietà che investe importanti somme di denaro, dice “contenti dell’ottavo posto raggiunto”..”

I tifosi condannano la società: “Sviluppo del brand, eventi, nuovo centro sportivo…molti passi avanti sono stati fatti. Avete però creato una piazza dove chi viene lo fa solo per spillare denaro al City Group non avendo un minimo di rispetto per la maglia. Uno stipendificio senza rispetto della gente…INDEGNI”

Ed ancora: “Non credo più alle favole; è già arrivata la conferma di Gardini, presto pure quella di Dionisi (un altro anno di contratto più opzione per il terzo in caso di serie A) e tanti giocatori con contratti lunghi, onerosi e senza mercato. Purtroppo, cari tifosi, sarà ancora agonia.”

E infine c’è chi scrive: “La realtà è sotto gli occhi di tutti. Il calcio è ben altro! Questa proprietà sa soltanto “vendere fumo negli occhi”; Mirri ha fatto benissimo i suoi conti, insieme all’ex Sindaco Orlando, su come e dove far andare Palermo e la sua squadra, arricchendo ego e azienda pubblicitaria.”

