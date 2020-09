Koulibaly-Skriniar, il confronto di Palmeri scatena i tifosi

La possibile partenza di Milan Skriniar è il principale argomento di discussione nelle ultime ore tra i tifosi dell’Inter. Solo un anno fa il difensore slovacco era una colonna dei nerazzurri, un giocatore sul quale costruire il presente e il futuro dell’Inter.

Per Palmeri valutazione di Skriniar troppo bassa

Il passaggio dalla difesa a 4 alla linea a 3 di Antonio Conte, però, non è stato facile per l’ex Sampdoria, che ha perso il posto da titolare e ora potrebbe addirittura lasciare i nerazzurri: il Tottenham è interessato da tempo e secondo le ultime indiscrezioni l’Inter avrebbe anche fissato un prezzo per il cartellino di Skriniar, pari a 60 milioni di euro.

Una cifra che ha sorpreso Tancredi Palmeri, che su Twitter ha paragonato il valore dello slovacco a quello di un altro grande difensore della serie A. “Se per Koulibaly vengono offerti 65 milioni, mi fa veramente specie che per Skriniar l’Inter richieda al Tottenham 60 milioni – e come richiesta iniziale, dunque eventualmente destinata a scendere”.

Scontro sul web tra interisti e napoletani

Per Palmeri, dunque, la richiesta dell’Inter per Skriniar sarebbe troppo bassa in partenza. Un’opinione condivisa da parecchi tifosi nerazzurri. “Perché, in una difesa a 4 Skriniar vale meno di Koulibaly??? Le prestazioni di Koulibaly da quando non c’è più Albiol sono sotto l’occhio di tutti… meno che dei giornalisti a quanto pare”, commenta Emanuele, probabilmente fraintendendo il messaggio di Palmeri.

Filippo, tifoso del Napoli, interviene: “Si fa presto a raccontare favole! L’anno scorso tutti nel Napoli hanno fatto male, si sa quando una squadra non gira anche i singoli soffrono. Ma già a Parma s’è rivisto il Koulibaly che, con tutto il rispetto, Skriniar se lo mangia a colazione”. E Diego dà man forte al compagno di tifo: “Senza offesa per Skriniar, ma è nettamente inferiore a Koulibaly che ha già tenuto testa ad attaccanti come Mbappè!”.

Gelardo non ci sta: “Nettamente inferiore no! Skriniar a 4 ha tenuto testa a CR7, Higuain, Suarez e soprattutto a giocatori anche più rapidi come Mertens e Papu dimostrando un tempismo nell’anticipo da vero campione. Diciamo che Koulibaly è un 9 e Skriniar è un 8,5, ma uno ha 29 e uno 25”.

InterLove è d’accordo con Palmeri: “Se per Kantè (30 anni nel 2021) vengono chiesti 80 milioni, e per Koulibaly (30 anni nel 2021) ne vengono chiesti 65, per Skriniar (26 anni nel 2021) 60 milioni son pochi. Quando ha giocato a 4 ha ampiamente dimostrato di essere un top assoluto nel ruolo”.

SPORTEVAI | 23-09-2020 10:19