Krause: "Pellé è una grande opportunità"

Il Parma chiude due colpi in attacco: dopo l’arrivo di Zirkzee dal Bayern Monaco, i gialloblu hanno chiuso anche per Graziano Pellé, ex Shandong Luneng attualmente svincolato.

“L’affare non è ancora fatto, sapete come funziona non è ufficiale finché non c’è la firma, ma un giocatore come lui è sicuramente una grande opportunità per noi. C’è ancora un po’ di tempo”, ha detto il presidente del club crociato Krause a Calciomercato.com. Il Parma ha anche trattenuto Roberto Inglese, che era nel mirino del Cagliari.

OMNISPORT | 02-02-2021 08:28