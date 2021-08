Kucka vicino all'addio al Parma: Watford a un passo

Un trasferimento a sorpresa, ma si sa: nel mercato nulla è scontato. Juraj Kucka è molto vicino a un nuovo addio all’Italia: il centrocampista slovacco, che in passato aveva lasciato la Serie A per andare a giocare in Turchia, potrebbe trasferirsi in Inghilterra.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Kucka nelle prossime ore dovrebbe lasciare il Parma, proprietario del cartellino, per andare al Watford, in Premier League.

Ritornato in Italia nel 2019, il centrocampista classe ’87 ha collezionato 74 presenze e 17 reti con i Ducali, portandoli alla salvezza, ma non riuscendo, nonostante goal e ottime prestazioni, a evitare la retrocessione in Serie B.

Con ogni probabilità giocherà in Premier League nel prossimo campionato: quello inglese sarà il quinto Paese della carriera calcistica di Kucka, pronto a infiammare Vicarage Road.

OMNISPORT | 04-08-2021 18:07