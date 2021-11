Kyrgios e il tennis, due mondi sempre più lontani

23-11-2021 11:26

Giorno dopo giorno, Nick Kyrgios sembra prendere sempre più le distanze dal tennis, sport in cui attualmente fatica a cimentarsi con la dedizione e i sacrifici richiesti.

Il ventiseienne di Canberra ha ammesso infatti di recente di sentirsi più a suo agio lontano dai campi, affermazione questa che sembra avvicinare il momento del ritiro ufficiale dal circuito.

“Attualmente sono davvero felice per quello che sto facendo ora. Mi piace stare a casa, trascorrere del tempo con la mia famiglia, divertirmi con i videogiochi e chattare con le persone, in fondo proprio come sto facendo ora. Sinceramente preferisco fare questo che vedermi a gareggiare a Parigi nel bel mezzo di una stagione” ha dichiarato il numero 92 del mondo

“Ho fatto tanti sacrifici da giovane per questo sport, ho fatto cose che ora guardo in maniera diversa ed ora penso a come diavolo potevo arrivarci. In generale, con il passare degli anni, ho capito che non volevo fare l’atleta di élite. All’inizio ero ossessionato da questo sport, giocavo e mi allenavo anche per sette ore al giorno e guardavo i miei match su YouTube, ora è cambiato tutto“.

E dietro a questo “tutto” probabilmente si celano le ragioni di un sempre più probabile abbandono, una decisione questa, c’è da scommetterci, che Kyrgios prenderà e comunicherà come suo solito in maniera inaspettata.

OMNISPORT