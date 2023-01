L'agente di Gervinho: “Lo riporto in Italia”

18-01-2023 14:08

L’ivoriano Gervinho potrebbe a breve accasarsi di nuovo in Italia, dopo le esperienze con Roma e Parma. L’attaccante, attualmente ai greci dell’Aris Salonicco, ha dato mandato all’agente Christian Bosco di trovargli un club del nostro paese al più presto, in una squadra di massima serie: “Gervinho è un calciatore di valore assoluto, ancora in grado di fare la differenza, e può tornare utile a qualsiasi club di Serie A. Ha ricevuto offerte importanti in Mls, Emirati Arabi, Portogallo, e Turchia, ma proverò a riportarlo in Italia, ci sono già stati i primi contatti”.