L'aggressione a Kheira Hamraoui: sotto indagine il legame con Abidal

16-11-2021 10:06

Nella già complicata vicenda, anche a livello investigativo, che riguarda l’agguato a Kheira Hamraoui, si aggiunge un altro nome celebre nel mondo del calcio giocato: si tratta di Eric Abidal, stella a sua volta del calcio francese. Abidal, secondo quanto riferisce Le Monde, “potrebbe essere interrogato nei prossimi giorni”. Non una parola da parte del suo avvocato. Nella ragnatela che si starebbe tessendo attorno all’agguato nei confronti della Hamraoui ci sarebbe un cellulare con una sim intestata proprio ad Abidal.

Chi è Eric Abidal

Ex difensore del Lione e del Barcellona, poi direttore sportivo dei catalani dal 2018 al 2020, avrebbe conosciuto e intrecciato il suo percorso professionale con la stella del PSG quando la calciatrice indossava la maglia del Barcellona, dal 2018 fino alla stagione scorsa.

Insomma, oltre alla possibile rivalità interna che aveva condotto al fermo della Diallo, ci sarebbe anche una seconda pista al momento valutata da parte della procura: una sorta di vendetta per un presunto tradimento amoroso e che avrebbe avuto nell’attentato a Kheira il suo apice.

La seconda pista

A questo proposito, non si esclude che possa essere convocata per un interrogatorio anche Hayet Abidal, moglie dell’ex calciatore che emozionò il mondo intero quando a causa di un cancro, nel 2012, si sottopose ad un trapianto di fegato. Per interrogare Abidal e la moglie, il giudice istruttore francese incaricato dell’inchiesta dovrà ricorrere a una commissione rogatoria internazionale per procedere in tal senso.

In un primo momento, per l’assalto alla Hamraoui era stata fermata la compagna di club e di Nazionale Aminata Diallo che, dopo la cena con la squadra, aveva accompagnato a casa in auto la compagna e di fatto assistito all’aggressione subita dalla compagna: la prima pista battuta dagli investigatori, infatti, era stata proprio quella della rivalità sportiva.

La presunta rivalità sportiva Diallo-Hamraoui

La Diallo, infatti, non era stata toccata dagli aggressori. Un dettaglio che aveva fatto scattare n le indagini a suo carico e alimentato i sospetti visto l’emergere di un legame con un pregiudicato che avrebbe anche telefonato a diverse giocatrici del PSG nel corso delle settimane precedenti alludendo a presunte relazioni con la Hamraoui quando lei giocava nel Barcellona.

Come riportato dai media francesi, la Diallo avrebbe sempre negato le accuse e respinto ogni addebito rifiutando anche di essere assistito da un avvocato; una ipotesi quindi scartata o almeno rivalutata dagli investigatori e dalla procura alla luce di questo nuovo, presunto, legame nel passato della campionessa francese.

VIRGILIO SPORT