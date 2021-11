PSG, agguato a Kheira Hamraoui: indagini alla svolta,Diallo rilasciata

12-11-2021 10:19

E’ stata rilasciata, la calciatrice del Paris Saint Germain Aminata Diallo, fermata nell’ambito dell’aggressione della compagna di squadra Kheira Hamraoui. Sospettata di aver commissionato l’aggressione a colpi di spranga, la Diallo, giocatrice anche della nazionale francese, nelle celle del commissariato di polizia giudiziaria di Versailles, ha sempre negato ogni addebito.

I punti oscuri della vicenda

La vicenda dell’aggressione resta però molto nebuloso perché, come rivelato dal procuratore della Repubblica di Versailles, un uomo detenuto nel carcere di Lyon-Corbas (Rodano) con precedenti, è stato prelevato dalla sua cella e ascoltato dagli investigatori della polizia giudiziaria di Lione.

L’uomo sarebbe uno dei principali sospettati, alla luce di questi risvolti resi noti da RadioMonteCarlo Sport: la persona in questione, che ha precedenti, sarebbe stato al centro di una serie di minacce e di telefonate ambigue ricevute da alcune tesserate del PSG.

La svolta nelle indagini

Presentato come un conoscente di Diallo, è sospettato di aver contattato telefonicamente altre compagne, sostenendo di aver avuto una relazione con la campionessa del PSG e di volersi vendicare di lei. Intanto per la Hamraoui e sue quattro compagne di squadra, si prospetta una stretta protezione messa in atto dalla società francese che sta collaborando con gli investigatori per arrivare a una ricostruzione minuziosa dei fatti.

