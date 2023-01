L'Al Nassr ricompone la coppia Ronaldo – Modric

25-01-2023 11:48

Continua a muoversi con decisione sul mercato l’Al Nassr. Secondo il media saudita Al Yaum, infatti, avrebbe ottenuto il benestare al trasferimento per la prossima stagione da parte di Luka Modric, centrocampista croato, che si ricongiungerebbe dunque con Cristiano Ronaldo, dopo aver vestito la stessa maglia già nel Real Madrid. I tifosi dell’Al Nassr sono naturalmente in fermento per questa campagna acquisti che continua a essere faraonica. Cr7 ha già esordito in campionato nell’ultima partita, che la squadra squadra ha vinto per 1-0, raggiungendo la testa della classifica del campionato dell’Arabia Saudita.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE