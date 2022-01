L'appello dei napoletani a De Laurentiis: Non lasciamocelo scappare

20-01-2022 08:41

La prossima stagione potrebbe essere un vero e proprio “anno zero” per il Napoli. Insigne ha già annunciato il suo trasferimento a Toronto, ma altri leader dello spogliatoio sono pronti a salutare. Andranno via Ospina e Ghoulam, in scadenza di contratto, lo stesso Koulibaly sarà – come sempre – al centro di voci di mercato. E potrebbe essere messo alla porta anche il miglior marcatore della storia del club: Mertens. Una prospettiva, questa, che non piace ai tifosi del Napoli.

Da Mertens parole d’amore per il Napoli

In un’intervista al Corriere dello Sport è lo stesso ‘Ciro’ a parlare del suo amore per il club azzurro: “Io sto qua. Ho un contratto con opzione a favore del club. Aspetto e poi si vedrà. So che esistono due strade, una è quella dell’addio. E so anche che nel momento in cui sarà inevitabile salutarsi, a casa Mertens piangeranno tutti, io, Kat, anche il bambino, mi creda. Io qui sono un uomo felice e lo è la mia famiglia. Ma bisogna essere realisti e pratici:il Napoli potrebbe non avere più bisogno di me e spero non accada subito”, ammette Mertens.

La “strategia” di Mertens per il rinnovo

Il folletto fiammingo, però, ha una strategia: “Segnare tanto, così Adl sarà costretto a tenermi. Più gol faccio e più lui capirà che varrà la pena farmi firmare”. La stagione è ancora lunga e il Napoli c’è: “Se il secondo Napoli di Sarri è stata la squadra più bella, questa lascia dentro di sé tante domande: dove saremmo se Covid, infortuni e Coppa d’Africa non ci avessero sottratto tutti quei compagni?”. L’obiettivo di Mertens è ambizioso: “Non ho ancora finito. Devo mettere al sicuro il mio record e quindi se DeLa vuole e me lo consente mi piacerebbe arrivare a 250 gol”. Adesso è a 143.

Napoli, l’appello dei tifosi a De Laurentiis

Dai tifosi scatta l’appello al presidente per tenere Mertens. “Lo farei rimanere a Napoli a vita, ancora due anni da calciatore e poi come uomo immagine e oltre, alla Maldini”, ammette Nunzio. “Proprio le stesse parole che ha detto il ‘nostro’ capitano”, scrive Massimo lanciando una frecciata a Insigne. Tonino invece suggerisce: “Fai una richiesta di dimezzarti l’ingaggio con una dichiarazione pubblica, a quel punto i tifosi valuteranno la risposta di De Laurentiis“. E c’è pure chi, come Luigi, è scettico: “Sono tutti mercenari, l’ha dimostrato Insigne: a parole sono tutti buoni”.

