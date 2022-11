L'Arabia Saudita sogna Ronaldo: "Tutto è possibile"

25-11-2022 15:11

Dopo la risoluzione del contratto con il Manchester United, il futuro di Cristiano Ronaldo è più incerto che mai. Nel frattempo, l’Arabia Saudita vuole tentare il grande colpo, come ha dichiarato il principe Abdulaziz.

Queste le dichiarazioni del ministro dello sport: “Tutto è possibile, mi piacerebbe vedere Ronaldo giocare nel campionato saudita. Farebbe bene al campionato, all’ecosistema sportivo saudita e ispirererebbe i giovani per il futuro. È un modello per molti ragazzi e ha una grande base di tifosi qui in Arabia Saudita”.