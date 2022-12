L'Eca riapre alla Juventus

10-12-2022 00:04

L’Eca ha aperto al nuovo Cda della Juventus che sarà guidato da Gianluca Ferrero. “l Consiglio sia stato aggiornato sull’opinione dell’Avvocato generale della Corte di giustizia europea prevista per il 15 dicembre (in merito a ruolo di monopolio di Uefa e Fifa) e abbia espresso disponibilità a confrontarsi con il nuovo Consiglio di Amministrazione della Juventus”, la nota arrivata in seguito alla riunione del Board che si è tenuta a Doha. Secondo Sky Sport, c’è già stato un primo contatto diretto tra lo stesso Al Khelaifi, che presiede l’Eca, e il presidente in pectore della Juventus Gianluca Ferrero. Una telefonata conoscitiva, una prima apertura da parte di quell’ Eca di cui Andrea Agnelli è stato presidente dal settembre 2017 fino all’annuncio della Superlega.