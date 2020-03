L'Equipe anticipa: Europeo rinviato al 2021

L’Equipe, il più importante quotidiano sportivo francese, nonché giornale considerato molto attendibile, ha una certezza: il campionato europeo di calcio, in programma nella prossima estate, verrà rinviato al 2021. La decisione – assicura – sarà presa nel corso della riunione dell’Uefa di martedì prossimo, nel corso della quale verranno anche temporaneamente sospese la Champions League e l’Europa League di questa edizione.

Proprio oggi la Uefa, “alla luce degli sviluppi nella diffusione del COVID-19 in tutta Europa e delle analisi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità”, ha “invitato i rappresentanti delle 55 federazioni affiliate, i dirigenti dell’Associazione dei Club Europei e delle Leghe Europee e un rappresentante della FIFPro, a partecipare alle riunioni in videoconferenza di martedì 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo alla pandemia”.

“Nel corso della videoconferenza si discuterà di tutte le competizioni nazionali ed europee, compreso Euro 2020. Ulteriori comunicazioni verranno fatte dopo tali incontri”, si legge in una nota della Uefa.

Confermati intanto i rinvii di Juventus-Lione e Manchester City–Real Madrid, gare valide per il ritorno degli ottavi di finale di Champions in programma nella prossima settimana.

Capitolo Europa League: a parte Inter-Getafe e Siviglia-Roma che sono state rinviate nei giorni scorsi, si giocheranno regolarmente le altre sei partite di andata degli ottavi di finale di Europa League. In campo quindi Istanbul Basaksehir-Copenhagen in Turchia, Olympiacos-Wolverhampton in Grecia, Rangers-Leverkusen in Scozia, Wolfsburg-Shakhtar Donetsk e Eintracht Frankfurt-Basilea in Germania, e Lask-Manchester United in Austria.

SPORTAL.IT | 12-03-2020 17:30