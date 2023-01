L'ex Lazio Mauro Zarate firma per il Cosenza

Ufficiale il ritorno in Italia dell'attaccante argentino

31-01-2023 20:26

Mauro Zarate torna in Italia, al Cosenza. L’ex attaccante argentino della Lazio, 35 anni, arriva dal Platense: si rimetterà in gioco in Italia, in Serie B.

Cresciuto nel Velez Sarsfield, Zarate ha giocato in Serie A dal 2008 al 2013 con le maglie di Inter e Lazio e nella stagione 2016-2017 con i colori della Fiorentina.

Oltre 140 i gol in carriera per l’ex biancoceleste, che ha militato anche in Premier League e negli Emirati Arabi Uniti.

