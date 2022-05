L'Inter cede lo Scudetto al Milan, i tifosi trovano il colpevole

22-05-2022 20:12

E’ durata 17 minuti la speranza dei tifosi interisti. Una speranza che i gol di Giroud a Sassuolo hanno rapidamente demolito, ma non per questo l’entusiasmo del popolo nerazzurro è venuto meno. Il Meazza ha infatti continuato a tributare il giusto omaggio ai propri beniamini, almeno fino a pochi minuti dalla fine, che nel frattempo travolgevano la Sampdoria. Perché il proprio lavoro va fatto, per non avere rimorsi. Ma il miracolo a Sassuolo non si è verificato, e di conseguenza nemmeno quello a Milano: piazza Duomo e i Navigli hanno salutato il 19esimo tricolore rossonero, sul versante nerazzurro restano sì la Supercoppa e la Coppa Italia, ma anche una sensazione di amaro.

Perché più ancora del derby perso, sempre “grazie” alla doppietta di Giroud, quella partita persa a Bologna ha rappresentato il vero crocevia della stagione. Ed è impossibile non tornare a pensare all’erroraccio di Radu: quando i campionati si giocano punto a punto, anche un piccolo particolare può diventare decisivo. E purtroppo per l’Inter, così è stato.

I tifosi dell’Inter se la prendono con Inzaghi

Ed è inevitabile, per i tifosi nerazzurri, pensare a quello che poteva essere e invece non è stato. E molti tifosi nerazzurri se la prendono con il tecnico Simone Inzaghi, perché a loro dire avrebbe dovuto vincere il campionato avendo a disposizione la rosa più forte della serie A. Come Sergio: “Se ti scuciono lo Scudetto dal petto, la stagione non può essere considerata positiva. Soprattutto con una tifoseria così fedele: il fallimento dell’allenatore è evidente. E l’Inter ha la rosa più competitiva della serie A”. Altri invece difendono il tecnico, come Icio: “Mi sa che il fallimento sta solo nei tifosi che non sanno capire quando un progetto è ben fatto, non si può non apprezzare una annata come questa. Tutta la vita Inzaghi”.

Inter, i tifosi cercano i responsabili

E c’è chi cerca altri responsabili: “Ringraziamo Inzaghi, l’arbitro Orsato per Milan-Atalanta, il Bologna, Andrei Radu, grazie di cuori per aver contribuita nella perdita dello scudetto”. Mentre Briz ringrazia comunque: “Grazie ragazzi. Avete onorato fino all’ultimo la maglia. Avete vinto 2 trofei battendo la Juventus ed anche il Milan in Coppa Italia. In campionato qualche punto perso di troppo, ma mi siete piaciuti tanto”. E Franco continua a prendersela con il tecnico: “Complimenti al Milan, ha avuto 3 regali da parte di Inzaghi”. Bobolino invece ci va giù pesante: “Vergognatevi, tutti, società e giocatori, dove i secondi sono la vergogna assoluta di aver regalato uno scudetto per mancanza di palle e carattere, avere paura a Bologna e perdere in quella maniera! Rimarrete la pagina più brutta della storia di questa società! Fate schifo”.

Inter, sul web arriva l’hastag #inzaghiout

E sul web fa capolino l’hastag #inzaghiout, usato anche da Maurizio: “Che vergogna, neanche un anno è durata!”. E Riccardo allo stesso modo: “Fallimento, questa storia dei 2 trofei mi fa incazzare proprio, come se quelle coppette salvassero la stagione, ok la coppa Italia fa piacere ma hai buttato uno scudetto, buttato nel cesso, questo è solo un fallimento. E fa incazzare”. E Mrs ritorna sul luogo del delitto: “Io non so darci pace su come abbiamo fatto a buttare via un campionato del genere. Complimenti al Milan. Perso a Bologna”.

