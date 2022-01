L’Inter frena sul colpo per la mediana: la colpa è della Juve

30-01-2022 08:33

L’Inter si ferma. La società nerazzurra è stata una delle più attive sul mercato di gennaio anche un po’ a sorpresa. Considerate le difficoltà economiche a cui il club ha dovuto far fronte la scorsa estate, in pochi si aspettavano movimenti da parte di Marotta e Ausilio che però ancora una volta sono riusciti a sorprender i tifosi.

Inter: due colpi per lo scudetto

La società nerazzurra si è mossa con grande intelligenza sul mercato. All’Inter arriva uno dei migliori esterni del campionato (e forse anche d’Europa) come Robin Gosens, un giocatore che conosce benissimo il campionato italiano e che può rappresentare un valore aggiunto nella rosa di Simone Inzaghi. Mentre per l’attacco si è preferito puntare sull’usato sicuro con Caicedo. L’ex giocatore della Lazio è una vecchia conoscenza di Inzaghi che lo ha allenato proprio in biancoceleste. L’ecuadoriano rappresenterà un’alternativa per far rifiatare Dzeko e Lautaro, nel periodo di assenza di Correa.

I tifosi dell’Inter ci prendono gusto

I due colpi di mercato arrivati, come detto, un po’ a sorpresa avevano fatto sperare i tifosi nel fatto che la società potesse piazzare anche qualche altra operazione per rinforzare la squadra con Davide Frattesi. Il giovane centrocampista del Sassuolo viene considerato uno dei migliori prospetti del campionato con cui rinforzare l’asse “italiano” della squadra magari ripetendo gli stessi esiti dell’operazione Barella.

Frattesi: operazione rivista in estate

I dirigenti nerazzurri, stando a quanto riportato dagli esperti di mercato, ci hanno provato fino alla fine a convincere il Sassuolo a liberare il giocatore già a stagione in corso. Ma la società neroverde, che non si è opposta alla cessione del centrocampista, ha rimandato tutto alla prossima estate. Ora però Marotta e Ausilio dovranno fare attenzione all’inserimento di altre squadre come la Juve che ha messo gli occhi sul calciatori.

Sui social serpeggia una certa delusione, molti tifosi speravano che l’Inter potesse rinforzare anche il centrocampo: “Sarà bello giocare con Vecino ad Anfield”, sostiene Zambro. Anche Erjon la pensa allo stesso modo: “Senza Barella in Champions diventa una montagna da scalare, non si può giocare con Vidal e in alternativa Gagliardini”. Mentre Ettore spera: “L’importante è che arrivi anche se dobbiamo aspettare giugno”.

