L'Inter risponde a Vlahovic: Marotta punta al triplo colpo

29-01-2022 19:08

Rinforzata la rosa con gli arrivi di Robin Gosens e Felipe Caicedo, l’Inter punta la sua attenzione alla prossima stagione, e a come rispondere ad una Juventus potenziata dall’arrivo di Dusan Vlahovic. Beppe Marotta sta accelerando le trattative per tre colpi in entrata.

Inter, passi in avanti per Scamacca

Gli uomini di mercato nerazzurri stanno puntando fortissimo sul centravanti del Sassuolo Gianluca Scamacca, corteggiato ormai da mesi. L’attaccante della Nazionale avrebbe già una prima intesa con il Biscione, un preaccordo quadriennale da più di 2 milioni di euro a stagione, e sta allontanando le altre pretendenti in arrivo dall’estero, in particolare Arsenal e Borussia Dortmund.

Convinto il giocatore, Marotta è al lavoro per trovare l’accordo con il Sassuolo, che valuta il suo gioiello 40 milioni di euro: secondo Sportmediaset, sul piatto finirebbero i cartellini di Pinamonti e Pirola per limare la richiesta degli emiliani.

Inter, sprint per Frattesi

L’Inter è in trattativa ancora più avanzata con il Sassuolo per il centrocampista Davide Frattesi. L’accordo con l’entourage del giocatore è già stato raggiunto, e i campioni d’Italia per scongiurare gli assalti delle concorrenti, in particolare Juve e Napoli, sono pronti ad acquistare subito il giocatore e lasciarlo in prestito nei neroverdi fino a questa estate: la valutazione è di circa 25 milioni di euro.

Bremer-Inter: Marotta al lavoro

Oltre ai due gioielli del Sassuolo, l’altra trattativa aperta dai dirigenti dell’Inter riguarda il difensore del Torino Bremer. Il brasiliano sta esprimendosi benissimo nella difesa a tre granata e sarebbe l’ideale per Simone Inzaghi: in questo caso sarà necessaria una cessione, perché il giocatore è valutato 35 milioni di euro. Tra i papabili a partire un altro centrale, De Vrij, che lascerebbe il posto proprio a Bremer.

