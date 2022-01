Inter, scatto per Frattesi

14-01-2022 15:55

Inter al lavoro con il Sassuolo per chiudere il colpo Davide Frattesi per l’estate. Il giovane centrocampista neroverde è stato tra i protagonisti degli emiliani nella prima parte di stagione con 19 presenze e 4 gol, ed è considerato dai dirigenti nerazzurri come possibile rinforzo per la mediana dell’Inter nella prossima stagione.

Per convincere il Sassuolo, l’Inter potrebbe mettere sul tavolo il cartellino di Lorenzo Pirola, attualmente in prestito al Monza: un giocatore che piace molto all’ad dei neroverdi Carnevali. Lo riporta calciomercato.com. Si ragiona sul possibile scambio di prestiti con obbligo di riscatto.

