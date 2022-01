Sassuolo, Carnevali: "Scamcca e Frattesi restano? Vediamo"

27-01-2022 18:17

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato di mercato al termine dell’Assemblea di Lega che si è tenuta oggi. Il focus è stato senza dubbio la domanda sulla permanenza a gennaio di Scamacca e Frattesi, che al momento hanno parecchie richieste sia in Italia che all’estero:

“Per il momento no, però manca ancora qualche giorno. Vediamo un attimo, sicuramente abbiamo un po’ di richieste. La nostra intenzione è quella di trattenerli ancora e poi se ne parlerà più avanti. Alcune richieste dall’Italia, ma poco. In Italia possibilità di fare investimenti non ce ne sono tante, per fortuna c’è anche il mercato estero”.

È notizia di oggi poi i contatti col Pisa per Lucca:

“E’ un giovane interessante e il Sassuolo è sempre molto attento a questi ragazzi ma che sia vicino assolutamente no. Moro invece lo stiamo seguendo e ne stiamo parlando col Padova. C’è già una trattativa in corso e vediamo in questi giorni cosa potrà succedere”.

