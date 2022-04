L'Inter soffre e vince, il web nerazzurro ritrova l'entusiasmo

15-04-2022 21:16

L’Inter trova la seconda vittoria consecutiva, e torna momentaneamente in vetta in attesa di Milan-Genoa. Ma quello che più conta, è che i nerazzurri hanno dimostrato di aver ritrovato una condizione psico-fisica eccellente, al cospetto di uno Spezia per nulla arrendevole e trascinato da un Picco molto caldo. Tante le note liete per Inzaghi: la conferma del ritorno su standard elevati di Barella e Perisic, il ritorno al gol di Lautaro Martinez e Sanchez. Unica, piccola nota stonata, la prestazione ancora sottotono di Correa, scelto per partire titolare accanto a Dzeko.

Inter, i tifosi pregustano il derby scudetto

E fa niente la sofferenza finale dopo il gol di Maggiore: alla fine conta il risultato. Potenzialmente, se il recupero con il Bologna fosse vincente, i nerazzurri sarebbero primi in classifica anche in caso di vittoria del Milan. Il discorso Scudetto, insomma, si snoda sui Navigli, perché Napoli e Juventus sembrano ormai staccate. Ed ovviamente, come giusto che sia, il web nerazzurro saluta con entusiasmo la vittoria in Liguria.

I tifosi dell’Inter credono allo Scudetto

Furia Nerazzurra non ha dubbi: “Andiamo cosi! Dai che stasera il milan perde e ci prendiamo anche questo scudetto Forza inter”. “Spezia spezia per i gufi” scherza Luca. E Alessandro si toglie i sassolini: “Ad agosto ci davate per lottare per il sesto posto,adesso guarda caso dopo 3 vittorie ci ridate per favoriti, quanto siete ridicoli come giornalisti”. Giuseppe ha una preghiera per Inzaghi: “Inzaghi per favore non fare entrare più Vidal”. Allo stesso modo Luca si prende una rinvincita: “Ma chi dice che Thiago Motta si sia scansato, dov’era quando il Milan ha demolito il Genoa dell’amico Shevchenko?”.

Inter, entusiasmo alle stelle

Ma l’entusiasmo è alle stelle tra i tifosi dell’Inter, come Davide: “Un ottimo primo tempo e un bellissimo gol di Brozovic, cuore del centrocampo della nostra squadra..Una buona Inter con tratti di bel gioco e possesso palla.. Nella ripresa entrano bene in partita Lautaro e anche Sanchez”. Ed allo stesso modo Emanuel: “E andiamo bravi ragazzi avanti così la crisi è passata ora è tutto nelle nostre mani bisogna essere sempre concentrati e attenti avanti così ragazzi”. Nemmeno Nuccio ha dubbi: “Forza andiamo a prenderci questo scudetto”.

Inter, non tutti applaudono

Ma in tanti lamentano anche la scarsa qualità complessiva messa in mostra dalle due squadre, come Marco: “E poi ci lamentiamo che siamo fuori dai mondiali..mai visto un livello così basso nel campionato di serie A…. imbarazzante”. Al quale fa eco Giovanni: “Confrontare questa partita con una partita di serie d è già un gran Complimento… Calcio Italiano Fallito”. O come Francesco che si chiede: “Ma era una partita di calcio questa ??”.

