Serie A 2021/2022, Milan-Genoa: le formazioni ufficiali

15-04-2022 20:46

A sei giornate alla fine della stagione la formazione di Pioli, contro il Genoa, cercherà di difendere il primo posto in classifica. Specialmente dopo i due pareggi consecutivi dopo le sfide contro Bologna e Torino. D’altra parte, invece, i rossoblù sperano ancora nella salvezza. Il Milan punta su Giroud, mentre Blessin si affida a Piccoli. Calcio d’inizio alle 21:00, a San Siro, per il match valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A.

Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Vasquez; Frendrup, Badelj; Galdames, Amiri, Ekuban; Piccoli. Allenatore: Blessin.

OMNISPORT