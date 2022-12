L’Inter tiene d’occhio Beto e prepara l’offerta giusta

16-12-2022 09:05

Se c’è una società attiva sul mercato sia per la sessione invernale che per quella estiva, è certamente l’Inter di Simone Inzaghi.

Mentre i dubbi su Correa e Lukaku continuano, ed il loro futuro è tutto da decifrare, si lavora su altri nomi come quello di Beto, l’attaccante dell’Udinese che piace tanto a Marotta.

Fino ad oggi il portoghese ha collezionato 6 gol ed una serie di prestazioni di assoluto livello e potrebbe essere una pedina interessante anche in ottica futura.

Per arrivare ad acquistarlo considerato un cartellino dal valore di 20 milioni, i nerazzurri potrebbero anche inserire una contropartita. La più papabile sembra essere il Asllani, centrocampista ex Empoli arrivato a Milano la scorsa estate e bloccato nel suo exploit dalla presenza di Brozovic e di Calhanoglu nell stesso ruolo. Ad Udine, invece, potrebbe avere più spazio.