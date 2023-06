L’italbasket femminile fa due su due alle European Qualifiers

Altro successo nel basket 3x3 dove le azzurre battono anche le padrone di casa della Romania e si mettono al comando del girone B.

10-06-2023 20:56

Buona anche la seconda per l’Italbasket femminile 3×3, che alle qualificazioni europee in corso di svolgimento in Romania, batte proprio le locali con il punteggio di 19-14.

Il primo successo era arrivato in maniera ancora più netta, quando la Slovenia è finita al tappeto per 15-1.

Grazie al doppio successo Rae Lin D’Alie e compagne si sono messe in testa al girone B, ma vogliono ripetersi anche nella giornata di domani quando affronteranno l’Estonia (ore 8.55 italiane) e la Croazia (ore 15.25 italiane) chiudendo così la prima fase.