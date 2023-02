L’Italia di Bertolini pronta al debutto in Arnold Cup

Appuntamento odierno con il Belgio per Girelli & co che iniziano l’avventura in questo prestigioso torneo dove affronteranno anche le campionesse europee dell’Inghilterra e la Corea del Sud.

16-02-2023 10:45

Operazione rivincita. L’Italia femminile si prepara alla sfida con il Belgio con due grandi obiettivi nella testa ovvero rodarsi in vista dell’appuntamento clou dell’anno, i mondiali in Australia, e riscattare l’opaca prestazione di qualche mese fa che vide proprio il Belgio interrompere il cammino delle azzurre nel corso di Euro 2022.

Sarà una giornata speciale tanto per le giovani della rosa, pronte a mettersi in mostra in questa serie di amichevoli, tanto per Cristiana Girelli, ad un passo dalle 100 presenze azzurre che festeggerà con tanto di fascia da capitana al braccio.

Il fischio d’inizio alle ore 17.45, con diretta su Rai Sport, darà il via alla kermesse, a seguire toccherà all’altro match, quello tra Inghilterra e Corea del Sud. L’Italia scenderà poi in campo domenica 19 febbraio e martedì 21 febbraio.

Anche queste sfide saranno precedute dal minuto di silenzio in onore delle vittime del terremoto di Turchia e Siria.