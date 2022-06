L'Italia si qualifica al mondiale di E-Sailing con Antonio D’Angelo

23-06-2022 10:04

C’è anche l’E-Sailing tra le varie discipline esportive mondiali. Tantissimi campionati ed un mondiale che oramai si disputa da oltre 3 anni. Ci sarà Antonio D’Angelo a rappresentare il tricolore al prossimo, grazie alla qualificazione ottenuta vincendo la prestigiosa tappa dell’eSail GP di Chicago.

Il Moro di Napoli conquista il mondiale

Antonio “REVO_Il Moro di Napoli” D’Angelo, ottiene il pass per i mondiali di E-Sailing. Il player campano, facente parte del “Team Revolution”, ha trionfato in una delle tappe più importante dell’anno, la Sail GP di Chicago, che regalava per l’appunto un pass per i prossimi mondiali, che si terranno nel 2023 ed in presenza. Un successo storico, che porta l’Italia nell’olimpo di una delle discipline più importanti dell’eSports mondiale. Ricordiamo infatti che L’esailing è una delle 5 discipline eSports selezionate dal Comitato Olimpico Internazionale per le Olimpiadi Virtual Series (OVS).

eSports e sport sempre più vicini

Il Sail GP invece, è uno degli eventi più importanti dell’anno. Si corre con gli stessi catamarani utilizzati anche per l‘America’s Cup. Proprio per confermare la sempre maggiore vicinanza, tra l’eSports e lo sport, l’eSail GP è l’evento virtuale che affianca ufficialmente quello reale: il regolamento prevede nove turni di qualificazione durante i quali, in tre round (Challenge, semifinali e finale) vengono selezionati i nove che andranno appunto a San Francisco. Il player campano è riuscito a portarsi a casa il pass vincendo, come menzionato in precedenza, la tappa di Chicago.