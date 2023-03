L'Olimpia passa a Brindisi, ma Shields va ko

Milano si impone sull'Happy Casa 98-79

12-03-2023 20:23

Sesta vittoria consecutiva tra campionato e coppe per l’Olimpia Milano, che si è imposta a Brindisi sull’Happy Casa per 98-79 in una delle partite della ventunesima giornata di campionato.

La squadra di Messina resta così al comando della classifica di Serie A: il top scorer è Baron con 21 punti, bene anche Davies, Melli e Tonut con 14 punti a testa.

Nel dopo gara coach Messina si è rammaricato per l’infortunio di Shields: “Mi spiace per l’infortunio di Shields, non è stato casuale. Gli è stato messo il piede sotto, non è stata una cosa simpaticissima, speriamo non ne abbia per molto”.

Sulla partita: “Siamo tutti molto contenti, abbiamo battuto una squadra che ha giocato molto bene nelle ultime settimane. Sapevamo che era una partita difficile, in un palazzo pieno. Siamo partiti molto bene, abbiamo indirizzato la difesa ed in attacco abbiamo mosso bene la palla, in maniera altruista. Sono molto contento”.