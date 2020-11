L'ultima di Vidal scatena i social: L'ha fatta brutta

C’è anche qualcosa di buono nella pausa per le nazionali. La doppietta di Arturo Vidal con la maglia del Cile, ad esempio. Le reti del mediano dell’Inter, decisive per la prima vittoria della sua selezione nel match di Santiago contro il Perù, hanno già fatto il giro del web. E sono in tanti a celebrare la grande prestazione del “guerriero” ritrovato.

Doppietta capolavoro

Due reti di pregevole fattura, soprattutto la prima che sblocca la partita: un destro a giro dalla potenza micidiale che, con una traiettoria a rientrare, s’infila proprio sotto l’incrocio dei pali, in un punto della porta quasi imprendibile per il portiere, che rimane impietrito tra i pali. Da rapace dell’area di rigore, invece, il raddoppio in mischia, con un tocco da due passi dopo una mischia. Ecco il Vidal che Conte e i tifosi interisti sognano di vedere anche a San Siro.

L’ha fatta brutta

Condividendo sul suo profilo Twitter la magia del momentaneo 1-0, il giornalista Tancredi Palmeri scrive testualmente: “L’ha fatta brutta”. Il primo pensiero di Fabrizio Biasin, nerazzurro doc, è invece rivolto all’allenatore Reinaldo Rueda: “Alla faccia di quell’ingrato del Ct del Cile“. Pure Maurizio Pistocchi è estasiato e condivide la prodezza di Vidal: “What a goal by Arturo Vidal“.

Super Vidal, la reazione dei tifosi

Sono tanti i tifosi a celebrare la notte magica del cileno, anche se qualcuno è un po’ risentito per il fatto che le prestazioni migliori le riservi quasi sempre alle gare della sua nazionale. “Con l’Atalanta da un metro ha tirato in bocca al portiere”, è il rammarico di Ruben. “Allora è colpa di Conte non c’è niente da fare….questi vanno in nazionale e fanno i fenomeni”, suggerisce Davide. Mario si chiede: “Non capisco perché Conte non lo sposti più avanti in modo da farlo commettere anche meno errori di copertura”. Ma qualcuno va controcorrente: “Sì però quel portiere fermo tra i pali…ma chi era, Handanovic?”.

SPORTEVAI | 14-11-2020 09:44