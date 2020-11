La classifica senza errori arbitrali: sesta giornata

Il campionato entra nel vivo e gli errori arbitrali iniziano a fioccare. Giornata ricca di polemiche la sesta di serie A, con ben tre incontri falsati dalle sviste dei direttori di gara e dei loro colleghi al Var. A proposito: ma perché gli assistenti in sala video spesso non intervengono? Il designatore Rizzoli ha dato alcune spiegazioni, che però non sembrano aver convinto tutti.

La svista in Inter-Parma

Partendo in ordine cronologico, il primo errore pesante del turno è quello di San Siro, al minuto 66 di Inter-Parma. Balogh spinge in modo evidente Perisic in area, per l’arbitro Piccinini non è rigore e l’assistente al Var non si sente in dovere di invitarlo a riguardare le immagini. Il contatto in realtà è palesemente da penalty e senza questa svista molto probabilmente l‘Inter avrebbe completato la rimonta.

Gli errori in Torino-Lazio

Domenica pomeriggio da dimenticare per l’arbitro Chiffi. Torino-Lazio risulta pesantemente condizionata dalle decisioni sbagliate del fischietto di Padova, che al 38′ sorvola sull’atterramento di Verdi in area a opera di Luiz Felipe. Concesso invece un rigore ai biancocelesti nel finale per un tocco di mano di Nkoulou, dopo che il pallone aveva impattato sulla pancia del difensore granata: decisione incomprensibile, presa dopo consulto al monitor. Insomma, almeno un pari senza errori arbitrali il Toro l’avrebbe portato a casa.

E quello nel derby genovese

Polemiche anche per la direzione del Derby della Lanterna da parte di La Penna. A recriminare sono soprattutto quelli del Genoa, con ragioni più che fondate. La Sampdoria, infatti, sblocca il risultato grazie a un gol di Jankto, al termine di un’azione nata però da una trattenuta piuttosto evidente di Tonelli ai danni di Pandev. Misterioso il non intervento di Irrati al Var: errore da matita rossa.

La classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di serie A al netto degli errori determinanti dei direttori di gara: Milan 16 punti; Sassuolo 14; Inter 13; Juventus, Atalanta 12; Napoli, Verona, Roma 11; Sampdoria 9; Genoa, Bologna, Fiorentina, Cagliari 7; Benevento, Lazio 6; Spezia 5; Parma 4; Udinese 3; Torino 2; Crotone 1.

E la classifica reale

Ecco invece la graduatoria reale del campionato (tra parentesi i punti in più e in meno dovuti a sviste o errori): Milan 16 punti; Sassuolo 14; Juventus, Atalanta 12; Inter (-2), Napoli, Verona, Roma 11; Sampdoria (+1), Lazio (+4) 10; Fiorentina, Cagliari 7; Bologna (-1), Benevento 6; Genoa (-2), Spezia, Parma (+1) 5; Udinese 3; Torino (-1), Crotone 1.

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc.

Albo d’oro campionato senza errori arbitrali Virgilio Sport

2019-20: Inter

SPORTEVAI | 03-11-2020 09:30