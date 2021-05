Inizialmente si sarebbe dovuta giocare in Colombia e Argentina, la Copa America 2021 invece, a due settimane dal suo inizio, cambia ufficialmente sede.

Dopo la rinuncia della Colombia è arrivata nelle scorse ore anche quella dell’Argentina e la CONMEBOL ha quindi deciso che le gare della massima massima competizione sudamericana per Nazionali saranno ospitata dal Brasile.

A comunicarlo in via ufficiale è stato lo stesso organo calcistico. “La Copa America 2021 si giocherà in Brasile. Le date di inizio e chiusura del torneo sono state confermate. Le sedi e il calendario saranno resi noti dalla CONMEBOL nelle prossime ore. Il più antico torneo per squadre Nazionali al mondo farà vibrare l’intero continente!”.

Quello che ha portato all’organizzazione della 47sima edizione della Copa America è stato un percorso estremamente tortuoso. Il torneo si sarebbe dovuto disputare tra giugno e luglio 2020, ma la pandemia di Covid-19 ha reso necessario uno spostamento di un anno.

A complicare ulteriormente i piani prima la rinuncia alla partecipazione di Australia e Qatar e poi appunto l’impossibilità dei due Paesi organizzatori di adempiere ai loro impegni come padroni di casa, prima di trovare nel Brasile una soluzione in extremis.

OMNISPORT | 31-05-2021 17:11