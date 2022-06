La decisione di Musetti sulla partecipazione a Wimbledon

16-06-2022 13:46

Grosso sospiro di sollievo per Musetti.

Dopo il ritiro avvenuto al Queen’s, si era subito temuto il peggio per il tennista azzurro che già a Madrid, un paio di mesi fa, era rimasto vittima di una lesione muscolare che ne aveva precluso la partecipazione agli Internazionali d’Italia, si è fatto male anche durante il match con Bublik a Londra. Tante ipotesi tra cui stiramenti, o peggio strappi…ma per fortuna nulla di tutto ciò.

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il tennista hanno fortunatamente dato esito negativo per cui la brutta scivolata, in spaccata, e il forte dolore che l’hanno costretto al ritiro al primo turno a Londra, sono soltanto un brutto ricordo.

“Eravamo parecchio preoccupati perché Lorenzo aveva molto dolore all’anca – spiega coach Simone Tartarini -. Per fortuna gli esami hanno escluso lesioni quindi il dolore era dovuto principalmente al movimento brusco dell’anca. Meno male, perché quest’anno con gli infortuni, non siamo stati fortunatissimi”.

Ci ha pensato anche l’azzurro con una story definitiva sul suo profilo Instagram a dare la buona notizia ai tifosi: “Ho fatto risonanza ed ecografia per verificare eventuali lesioni dopo la caduta dell’altro giorno, non sono stati riscontrati infortuni gravi, quindi a Wimbledon ci sarò sicuramente, ho deciso di restare a riposo la prossima settimana per recuperare al meglio ma ci rivedremo sui campi di Londra”.

Appuntamento quindi fissato per Wimbledon, in attesa di conoscere il main draw.