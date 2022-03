La delusione di Mazzarri: "Ci siamo sentiti grandi"

05-03-2022 23:57

Brusco ritorno sulla terra per il Cagliari che si ferma dopo sei risultati utili consecutivi cedendo 3-0 in casa contro la Lazio.

Rossoblù mai in partita e soprattutto colpevoli di distrazioni fatali e macroscopiche sui gol della formazione di Sarri.

La rincorsa alla salvezza è ancora lunga e passa da ben altre prestazioni, come ha sottolineato al termine del match ai microfoni di ‘Dazn’ un Walter Mazzarri parso sconsolato: “Il rigore ha messo la partita in salita, alla fine ci hanno condannato le ripartenze e i nostri errori. Non siamo stati brillanti e forse siamo stati presuntuosi. Ci siamo illusi di essere diventati grandi”.

OMNISPORT