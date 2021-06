La delusione di Morbidelli: "È la MotoGP più competitiva di sempre"

Neppure in un circuito come quello del Sachsenring, privo di quei lunghi rettilinei che poco si adattano alla sua M1, Franco Morbidelli è riuscito a tirare fuori il meglio dalla propria Petronas.

In Germania il pilota italo-brasiliano non è andato oltre il 18° posto in qualifica, due posizioni dietro a Valentino Rossi.

Difficile pensare ad una rimonta e Morbidelli non se lo nasconde. “Durante la FP4 sono stato abbastanza veloce, ma partendo così lontano sarà difficilissimo fare una bella gara. Proverò a partire bene e a esprimere il mio passo e vedremo cosa riusciremo a fare. Caduta? Tutto ok, ho preso solo un brutto colpo”.

Il campione del mondo 2017 Moto2 ammette anche quanto sia difficile essere competitivi con una moto del 2019: “Il livello è altissimo, secondo me si tratta della MotoGP più competitiva di sempre. Ci sono tanti piloti giovani di valore e i più esperti sanno come sistemare la moto e riescono sempre ad andare fortissimo”.

OMNISPORT | 19-06-2021 17:16