La federazione Svizzera annuncia: "Il Bordeaux su Petkovic"

Rigori benedetti, rigori maledetti: la Svizzera ci pensa ancora. Riflette e con nuova forza guarda la realtà: quanto fatto agli Europei rimarrà in eterno, in positivo. Merito dei giocatori, certo, ma anche del commissario tecnico Vladimir Petkovic, che negli anni ha saputo creare un gruppo solido.

La vittoria contro la Francia non può in alcun modo essere cancellata dall’eliminazione contro la Spagna: è chiaro. Forse è anche per questo motivo che le prestazioni della nazionale svizzera hanno convinto anche gli spettatori neutrali, compresi quelli che fanno parte del mondo del calcio.

Nelle scorse ore, la federazione svizzera ha comunicato, tramite un tweet, la manifestazione di interesse del direttore sportivo del Bordeaux per Vladimir Petkovic, a cui il club francese vuole affidare la panchina.

“Domenica pomeriggio il direttore sportivo del Girondins Bordeaux ha contattato il direttore della nostra squadra nazionale Pierluigi Tami esprimendo il suo interesse per il nostro allenatore nazionale”.

Per adesso colloqui in corso: la Svizzera e Petkovic sono legate da un contratto che si rinnoverà in caso di qualificazioni ai Mondiali, come recita la nota:

“Attualmente sono in corso colloqui tra le parti coinvolte. Vladimir Petkovic ha un contratto che sarà automaticamente prolungato fino a fine 2022 in caso di qualificazione per i Mondiali. L‘ASF al momento non rilascia ulteriori dichiarazioni”.

E’ ancora presto per dire se l’ex allenatore della Lazio, vincitore di una Coppa Italia nella stagione 2012/13, tornerà sulla panchina di un club, ma i presupposti sembrano esserci tutti, con la Francia nel destino, tra Europei e futuro.

OMNISPORT | 26-07-2021 12:01