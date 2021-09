La figlia di Pelé rassicura sulle condizioni della leggenda del calcio

La leggenda del calcio brasiliano e mondiale Pelé ha compiuto “diversi passi” durante il suo periodo di recupero in ospedale dopo l’intervento chirurgico al colon tre settimane fa. Lo ha scritto sua figlia su Instagram. “Negli ultimi giorni ha compiuto diversi passi” ha detto Kely Nascimento, in un messaggio illustrato con diverse foto di lei e di suo padre che giocano a carte. Sorridente, il tre volte campione del mondo brasiliano sembra in ottima forma nelle foto. “Mi ha insegnato a giocare a carte e mi sta battendo”, ha scherzato.

Dopo l’intervento chirurgico per un sospetto tumore al colon il 4 settembre, Pelé ha lasciato la terapia intensiva la scorsa settimana. Il risultato della biopsia rilevato durante gli esami di routine non è ancora stato reso pubblico. La condizioni di salute di Pelé, che compirà 81 anni il 23 ottobre, si sono deteriorate negli ultimi anni a causa di diversi ricoveri. L’ultimo è stato nel 2019, a causa di una grave infezione del tratto urinario, seguita dalla rimozione di un calcolo renale.

OMNISPORT | 24-09-2021 23:50