La Fiorentina guarda in casa Porto: Sergio Oliveira primo obiettivo

I tifosi della Juventus lo ricorderanno bene: Sergio Oliveira lo scorso marzo con una doppietta ha eliminato la Vecchia Signora dalla Champions League, sfornando una prestazione da urlo all’Allianz Stadium.

Il centrocampista del Porto è diventato il primo obiettivo per la Fiorentina, con Gattuso che ha dato il suo pieno e convinto benestare alla possibile operazione.

La Viola vuole infatti aprire le trattative con il Porto per acquistare il giocatore autore quest’anno di ben 13 gol nel campionato portoghese e 5 in Champions League.

Ma non c’è solo Oliveira tra i prescelti della Fiorentina in casa Porto: a Gattuso e alla dirigenza piace anche parecchio Jesus Corona, ala di 28 anni che già da parecchie stagioni si mette in evidenza con la maglia del club portoghese.

Le richieste del Porto si prospettano però parecchie alte.

OMNISPORT | 02-06-2021 08:47