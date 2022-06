La Fiorentina insiste per Dodô. Lo Shakhtar Donetsk chiede 15 milioni

16-06-2022 20:26

La Fiorentina insiste su Dodô . E’ il grande obiettivo per rinforzare la corsia destra di difesa. Il terzino brasiliano classe 1998 di proprietà dello Shakhtar Donetsk ha messo in fila, con gli ucraini, 97 presenze e 5 reti in tutte le competizioni.

Previsti nuovi incontri in settimana. Secondo Tuttomercatoweb , la società viola avrebbe messo sul tavolo delle trattative un’offerta pari a 12 milioni. La dirigenza dello Shakhtar Donetsk, tuttavia, non sembra intenzionata a scendere sotto i 15. Tuttavia, si starebbe andando verso la fumata bianca per il club gigliato.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE