19-03-2022 23:58

Nell’ultima partita del Sei Nazioni 2022 la Francia ha battuto allo Stade de France di St. Denis l’Inghilterra per 25-13 e torna alla vittoria a 12 anni dall’ultima volta, che risaliva al 2010, facendo come allora il Grande Slam, ossia 5 vittorie su 5 partite. Prima della Francia e dopo il trionfo dell’Italia sul Galles l’Irlanda ha travolto a Dublino la Scozia per 26-5.

OMNISPORT