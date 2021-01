La Ghenea smentisce relazione con Zaniolo, bufera social

Dopo il can-can di questi giorni, con la storia venuta fuori di Sara, l’ex fidanzata di Zaniolo che aspetta un figlio dal talento della Roma e le precisazioni della zia della ragazza prima e della mamma di Zaniolo poi, ecco uscire allo scoperto Maddalena Ghenea. La nuova fidanzata (o presunta tale) del giocatore. Con un comunicato redatto assieme agli avvocati la Ghenea ha smentito su Instagram di avere una relazione con Zaniolo per “mettere ordine così che questa situazione sia più chiara e trasparente visto che ci sono delle persone ferite che stanno soffrendo”.

Il comunicato della Ghenea

Nel documento firmato dai legali Bernardini De Pace e Mendola si legge: “Non è vero che ci sia una relazione sentimentale tra Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo – Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo si sono incontrati una sola volta. La signora Ghenea è mamma di una bimba, che non deve essere turbata né coinvolta in queste bugie mediatiche. La nostra assistita prenderà gli opportuni provvedimenti contro chi sta sfruttando e strumentalizzando questa invenzione e contro chi si è permesso di criticarla in qualsiasi modo”.

La precisazione sui social

Su Instagram poi la Ghenea dice di essere mamma e lavoratrice, di non amare il gossip: “Io non sono fidanzata da tanti mesi, l’ho detto molte volte qui sui social e nelle interviste. Gestisco da sola la mia vita e quella della mia Famiglia: la mia passione per il mondo dell’Arte, la fotografia e il cinema e’ diventata il mio lavoro: grazie a questo, al mio percorso professionale, alle mie scelte lavorative e al mio impegno sono una donna indipendente e sono fiera di esserlo”.

Poi aggiunge: “Conosco e ho conosciuto molte persone nel corso della mia vita ma solo pochi veri amici entrano a far parte della mia Famiglia perche’ sono una Mamma, prima di essere un personaggio pubblico. A Natale e Capodanno sono stata con le persone più care che io ho al mondo: mia madre e mia figlia. Un incontro grazie a degli amici in comune, chiacchiere, battute divertenti e risate insieme sui social, in trasparenza e alla luce del sole, non esprimono un fidanzamento e non nascondono altro. Non trovate?”.

La replica dei tifosi sui social

Parole che non convincono del tutto i tifosi a giudicare dai commenti sui social: “Nella lettera mancano i punti 5 un litro di latte e 6 mezzo filone di pane ….. ma vengono pure pagati per presentare una lettera del genere questi avvocati dai su l hai fatta tu con photoshop”, oppure: “Credo sia un po’ tardiva la sua precisazione, oramai la frittata è fatta fatta”, o anche: “C’è qualcosa che non torna, perché sia Zaniolo che la mamma dicono che c’è una relazione con tanto di interviste e post social! Detto questa la vita privata dovrebbe restare privata” e ancora: “Mi chiedevo, cosa possa trovarci una donna come lei in un calciatore di 20 anni, senza un percorso intellettuale e che non ha dimostrato ancora nulla e che forse sarà solo un altro dei tanti sopravvalutati che il mondo del calcio”. Infine la nota ironica: “meriti un calciatore con un contratto più alto”.

SPORTEVAI | 03-01-2021 09:00