Nicolò Zaniolo e il flirt con Madalina Ghenea: la fidanzata tace

Ma Nicolò Zaniolo sta con Madalina Ghenea? L’interrogativo, in questo scorcio del 2020, soffia con la leggerezza improvvisa di questo difficile momento storico segnato dalla pandemia e dalle conseguenze del Covid nell’industria del calcio.

Un anno doloroso, anche per le vicende calcistiche che hanno imposto a Nicolò Zaniolo una scelta complicata, quella di sottoporsi a un intervento al ginocchio che lo ha molto provato a pochi mesi dalla rottura del crociato del ginocchio destro, come ha spiegato la madre del giocatore della Roma, Francesca Costa.

Alle origini del gossip Zaniolo-Ghenea

La riabilitazione prosegue, con le dovute cautele, ma Zaniolo sarebbe stato colpito tra una seduta e l’altra al cuore: l’addio alla sua fidanzata, Sara, sarebbe notizia recente come d’altronde il legame con la modella di origine rumena divenuta celebre per la sua partecipazione a un video di Eros Ramazzotti e a diverse campagne pubblicitarie.

A intercettare questa nuova storia d’amore sarebbe stato Gabriele Parpiglia, che ha pubblicato su Giornalettismo, la news scaturita da un incrocio pericoloso (nel senso dei sentimenti) su Instagram.

La fidanzata di Zaniolo, Sara Scaperrotta, non commenta

Tanto è bastato ad accendere il gossip. E dai diretti interessati? Nulla di più. Non un commento, non una frase. E anche il profilo di Sara Scaperrotta non è aggiornato sulla questione: l’ultimo post della coppia risale a ben 18 settimane fa.

Poi il nulla, al netto dei post professionali e selfie con didascalie allusive da cui si potrebbe desumere tutto e l’esatto contrario.

