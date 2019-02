Roma: ecco chi è la fidanzata di Zaniolo, nuova wags giallorossa

Sono usciti definitivamente allo scoperto nel giorno a loro dedicato, San Valentino. Il giocatore del momento Nicolò Zaniolo ha una fidanzata. Lei si chiama Sara ed è entrata di diritto nella cerchia delle wags del calcio italiano, anzi internazionale, vista la doppietta del suo amato in Champions al Porto martedì scorso.

LA FOTO SU INSTAGRAM – Galeotti, come sempre oramai, i social. La nuova stella della Roma ha infatti pubblicato nel giorno di San Valentino una “story” su Instagram in cui appare la sua bella Sara con tanto di scritta “Valentine’s Day” ed una rosa con tanti petali. Bella, bellissima a vedere la foto, per il resto si sa molto poco di questa ragazza e della loro love story. Il nome per esteso dovrebbe essere Sara Scaperrotta, poco più che ventenne studentessa di Scienze della moda e del costume alla Sapienza. Dopo l’abbondante esposizione mediatica della bella e giovane madre Francesca, Zaniolo sta cercando di tenere al riparo dai riflettori la sua vita privata.

SPORTEVAI | 15-02-2019 08:58