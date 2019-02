Zaniolo-show, la Roma batte il Porto

Un vero e proprio Zaniolo-show quello andato in scena all’Olimpico nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League fra la Roma e il Porto.

I giallorossi battono i portoghesi per 2-1 con la doppietta del baby centrocampista ex Inter, visionato da vicino dall’amministratore delegato della Juventus, Fabio Paratici.

Peccato per quel gol subito da Adrian Lopez che fa rimanere la questione qualificazione ancora aperta.

Nel primo tempo c’è spazio anche per il VAR, al suo debutto in Champions League: Pepe tocca il pallone con il braccio nel tentativo di ostacolare la corsa di Zaniolo, check del VAR che lascia proseguire il gioco una volta stabilito che il contatto fra la sfera e il braccio del portoghese è avvenuto fuori dall’area di rigore.

L’occasione più importante della prima frazione capita sui piedi di Dzeko. Il bosniaco salta Militao in area e da posizione defilata lascia partire il destro con la sfera che supera Casillas, ma si schianta contro il palo.

La Roma continua a spingere sull’acceleratore, ma trova un grande Casillas sulla propria strada

Si rende pericolosa anche la squadra di Conceiçao su calcio d’angolo: dalla bandierina va Alex Telles, stacco imperioso di Danilo Pereira che sfiora il palo alla sinistra di Mirante.

Dopo qualche minuto di spavento la Roma reagisce: cross basso di Cristante, conclusione di sinistro di Pellegrini, ma ancora una volta Casillas si fa trovare pronto e blocca in due tempi.

Ma al 70esimo ecco il vantaggio: cross dalla sinistra di El Shaarawy, controllo e assist di Dzeko per Zaniolo che di destro incrocia e batte Casillas.

Il talento giallorosso si ripete 6 minuti più tardi ribadendo in rete un tiro di Dzeko che colpisce, nuovamente, il palo.

Ma 120 secondi dopo arriva il gol del Porto che riapre la partita: lancio lungo, colpo di testa di Adrian Lopez, tentativo di tiro dal limite di Soares, che si trasforma in un assist per Adrian Lopez che di destro batte Mirante.

La squadra di Di Francesco, che sfiora il 3-1 con Kolarov, porta a casa la vittoria che le permette di giocare il ritorno avendo a disposizione due risultati su tre.

Nel post match, riflettori puntati su Zaniolo, autore dei due gol giallorossi (più giovane italiano a segnare una doppietta in Champions League): "Questa serata non la scorderò mai. Segnare sotto la Sud e correre ad esultare coi tifosi è stata un'emozione unica, che non si può spiegare a parole. Spero di fare tanti altri gol sotto la nostra curva, ora però dobbiamo pensare al ritorno, perché quel gol è fastidioso".

SPORTAL.IT | 12-02-2019 23:00