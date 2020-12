Foto Zaniolo scatena le polemiche: Perché in quello stadio?

Probabilmente è un caso ma chi potrebbe scommetterci davvero? Sta facendo discutere in queste ore la foto pubblicata da Niccolò Zaniolo che, sul suo profilo Instagram, ha mostrato una sua immagine mentre calca un campo da gioco. Nessuna scritta, solo un cuore rosso in evidenza. Fin qui nulla di strano, se non fosse che quel campo da gioco è quello di Torino e quello stadio è l‘Allianz, la casa della Juventus.

Zaniolo desiderio di mercato della Juve da tempo

Non è una novità che il talento giallorosso piaccia alla Juve. Si ricorderà come il suo nome era inserito da anni nella lista di Paratici (anche in quella che un tifoso trovò per caso in un ristorante). Da qui ecco che sui social si sta scatenando il dibattito. Perchè mettere proprio una foto nello stadio della Juve?

Le reazioni dei tifosi sui social

Fioccano le reazioni. I tifosi della Roma in maggioranza aspettano solo il suo rientro (si è infortunato tre mesi fa ma il recupero è ancora lontano) e gli mandano messaggi di auguri ma c’è chi si insospettisce e fa notare: “Come mai hai messo la foto dello stadio della Juventus con un cuore?”.

I fan della Juve aspettano Zaniolo a Torino

Numerosi i commenti degli juventini, che si sbizzarriscono sul profilo di Zaniolo: “Dai che dal prossimo anno quello stadio sarà la tua nuova casa”, o ancora “l’Allianz Stadium ti aspetta”, oppure: “vieni alla Juve”.

In tanti invitano Zaniolo a Torino: “Fallo diventare la tua casa quello stadio”, oppure: “guardalo bene il tuo prossimo Stadio” e ancora: “Ritornerai a giocare in questo stadio, ma con la maglia della Juventus” e infine: “Ti vedo bene in questo stadio.. Nicolò asseconda la tua juventinità, vieni da noi, passa al lato oscuro”.

SPORTEVAI | 13-12-2020 11:07